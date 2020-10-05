Далер Кузяев договорился о новом соглашении с «Зенитом»

Далер Кузяев договорился о новом соглашении с «Зенитом»
Далер Кузяев. Фото: ФК "Зенит"

Российский футболист Далер Кузяев, в настоящее время являющийся свободным агентом, решил продолжить карьеру в «Зените».

Напомним, старый контракт Кузяева с сине-бело-голубыми истек еще летом 2020 года. После этого спортсменом интересовались различные российские и иностранные клубы. Сообщается, что наиболее близок 27-летний полузащитник был к переходу в «Локомотив», но по неизвестным причинам сделка была сорвана.

Как сообщает «Чемпионат» с ссылкой на источник в петербургском клубе, Кузяев смог договориться с руководством «Зенита» и принял решение остаться в Петербурге.

В сезоне 2019/20 Российской Премьер-Лиги спортсмен принял участие в 20 матчах и отличился двумя голевыми передачами. За «Зенит» футболист играл с 2017 года.

Также Кузяев с 2017 является игроком сборной России.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что «Сочи» и «Зенит» хотят обменяться игроками.

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