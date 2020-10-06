В России 13 школьников упали в обморок во время линейки

Пострадали дети, обучающиеся в разных классах.

В Великих Луках во время торжественной линейки ухудшилось самочувствие 13 школьников. Их госпитализировали – двое находятся в тяжелом состоянии, остальные в состоянии средней тяжести. Об этом пишет «Газета.ru».

Родственница одного из пострадавших отмечает, что мальчик пожаловался на тяжесть в ногах и помутнение в глазах. Сейчас он уверяет, что чувствует себя намного лучше и уже готовится к выписке из больницы. Женщина также заявила, что знает о девочке, которой до сих пор очень плохо и ее «ноги не держат совсем».

Сотрудники правоохранительных органов занимаются выяснением обстоятельств инцидента. Пока что непонятно, что стало причиной случившегося.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что петербургские школьники могут досрочно отправиться на осенние каникулы из-за коронавируса.