Путин назначил экс-главу Дагестана своим советником

Путин назначил экс-главу Дагестана своим советником
Васильев будет советником Путина. Фото: http://president.e-dag.ru/

Чиновник подал в отставку накануне и уже получил новую должность.

Президент России Владимир Путин назначил бывшего главу Республики Дагестан Владимира Васильева своим советником. Об этом сообщается в указе, опубликованном на сайте Кремля.

Напоминаем, что накануне, 5 октября, чиновник подал в отставку, его место временно занял сенатор Сергей Меликов. Меликов является сенатором Совета Федерации от Ставропольского края, а до прошлого года занимал пост первого заместителя главы Росгвардии.

Путин поблагодарил Васильева за проделанную работу, отметив, что он добился хороших результатов, несмотря на сложность поставленных перед ним задач.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что глава Дагестана Владимир Васильев ушел в отставку.

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