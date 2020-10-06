Путин назначил экс-главу Дагестана своим советником

Чиновник подал в отставку накануне и уже получил новую должность.

Президент России Владимир Путин назначил бывшего главу Республики Дагестан Владимира Васильева своим советником. Об этом сообщается в указе, опубликованном на сайте Кремля.

Напоминаем, что накануне, 5 октября, чиновник подал в отставку, его место временно занял сенатор Сергей Меликов. Меликов является сенатором Совета Федерации от Ставропольского края, а до прошлого года занимал пост первого заместителя главы Росгвардии.

Путин поблагодарил Васильева за проделанную работу, отметив, что он добился хороших результатов, несмотря на сложность поставленных перед ним задач.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что глава Дагестана Владимир Васильев ушел в отставку.