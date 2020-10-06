Россия продолжает подготовку к Олимпиадам в Токио и Пекине, несмотря на сложности из-за коронавируса

Остается надеяться, что самой Олимпиаде ничего не помешает. Фото: pixabay.com

Остается надеяться, что самой Олимпиаде ничего не помешает. Фото: pixabay.com

Плановая подготовка Олимпийского комитета России (ОКР) к летним играм в Токио в 2021 году и к зимним играм в Пекине в 2022 году продолжается, несмотря на распространение коронавируса и эпидемиологическую обстановку во всем мире.

Во вторник, 6 октября глава ОКР Станислав Поздняков сообщил президенту РФ Владимиру Путину на заседании совета по развитию физической культуры и спорта о повышенной готовности России участвовать в олимпийских играх.

Отметим, что также были обсуждены последующие Олимпийские игры, которые пройдут в 2028 году в Лос-Анджелесе и в 2030 году (страна, принимающая спортивное мероприятие, ещё не выбрана). Глава ОКР Станислав Поздняков озвучил задачу России – занять первое место в общекомандном зачёте на двух турнирах.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что Олимпиада-2021 в Токио может не состояться из-за распространения коронавируса.