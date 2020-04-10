Олимпиада в Токио может не состояться и в 2021 году

Если пандемию не удастся остановить к следующему году, уже перенесенные игры могут оказаться под угрозой срыва.

О влиянии коронавируса на проведения олимпиады рассказал исполнительный директор оргкомитета Игр в Токио Тосиро Муто. Он сообщил, что никаких прогнозов о том, удастся ли справиться с болезнью через год, пока нет. Но, поскольку, игры официально отложены на июль 2021 года, подготовка будет вестись согласно намеченному плану. Остается только надеется, что коронавирус прекратит свое распространение. Об этом сообщают РИА-новости.

Муто заявил, что все человечество должно объединиться в это нелегкое время, чтобы сообща разработать вакцину и методы лечения болезни.

Напомним, Олимпиада-2020 должна пройти через год с 23 июля по 8 августа.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Японии введут режим ЧС из-за коронавируса.