В Японии введут режим ЧС из-за коронавируса

Ограничения как в Европе пока в стране вводиться не будут. Фото: pixabay.com

Ограничения как в Европе пока в стране вводиться не будут. Фото: pixabay.com

Данная мера продлится месяц и затронет 7 префектур страны, включая ее столицу — Токио.

Это связано с со стремительными распространением коронавируса в стране и увеличения количества больных. Об вводе режима чрезвычайной ситуации сообщил премьер-министр Японии Синдзо Абэ.

В силу данное распоряжение вступит уже в среду, 8 апреля. При этом, сильных ограничений для граждан режим не предусматривает. О штрафах за нарушения разговоры пока не ведутся, также, не будут устанавливаться пункты пропуска. Об этом сообщает ТАСС.

Закрывать сами города пока не планируется. В префектурах с ЧС закроются многие общественные места. Граждан же попросят не покидать свои дома без уважительных на то причин.

Помимо этого, режим ЧС никак не повлияет и на железнодорожное сообщение. Никаких сокращений транспорта не ожидается.

Всего в Японии COVID-19 инфицировано 4,8 тыс человек. Летальных исходов от осложнений вируса на данный момент — 108 человек.

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