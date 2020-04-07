В Японии введут режим ЧС из-за коронавируса

Данная мера продлится месяц и затронет 7 префектур страны, включая ее столицу — Токио.
Это связано с со стремительными распространением коронавируса в стране и увеличения количества больных. Об вводе режима чрезвычайной ситуации сообщил премьер-министр Японии Синдзо Абэ.
В силу данное распоряжение вступит уже в среду, 8 апреля. При этом, сильных ограничений для граждан режим не предусматривает. О штрафах за нарушения разговоры пока не ведутся, также, не будут устанавливаться пункты пропуска. Об этом сообщает ТАСС.
Закрывать сами города пока не планируется. В префектурах с ЧС закроются многие общественные места. Граждан же попросят не покидать свои дома без уважительных на то причин.
Помимо этого, режим ЧС никак не повлияет и на железнодорожное сообщение. Никаких сокращений транспорта не ожидается.
Всего в Японии COVID-19 инфицировано 4,8 тыс человек. Летальных исходов от осложнений вируса на данный момент — 108 человек.
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