В Петербурге мужчина добился моральной компенсации за покупку флеш-накопителя на сайте компании

В Петербурге мужчина добился моральной компенсации за покупку флеш-накопителя на сайте компании
Интернет-покупки. Фото: Baltphoto/Ольга Андросова

Во вторник, 6 октября, Московский районный суд Санкт-Петербурга вынес решение по иску мужчины о взыскании морального вреда и понесенных расходов. Об этом сообщает объединённая пресс-служба судов Санкт-Петербурга.

По версии следствия, мужчина заказал продукцию компании на сайте на общую сумму 17619 рублей. В состав покупки вошли платиновый пакет программ от Nero Platinum Suite, 6 новейших высококачественных полных версий и USB 3.0 флеш-накопитель. При этом потерпевший не получил доставку купленного товара.

Приняв решение об отказе от товара, он направил в адрес продавца претензию о возврате денежных средств, компенсации морального вреда и понесенных расходов.

Потерпевший просил у суда взыскать с компании расходы на получение юридической помощи в размере 56300 тыс. рублей, 40000 тыс. рублей за моральный ущерб, а также нотариальные расходы в размере 1800 рублей.

Суд одобрил претензию в пользу потерпевшего. Компания-нарушитель обязана вернуть в общей сложности 66300 тыс. рублей. Из них 10000 тыс. – моральный ущерб.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Петербурге мужчина избил женщину, которая помогла его матери-пенсионерки.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
интернет-магазин Интернет-покупки моральный ущерб новости спб


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
В Петербурге мужчина добился моральной компенсации за покупку ...
Петербуржца обвинили в двойном убийстве на пустыре на Маршала Жукова
За коронавирусных пациентов петербургским медикам выделят 760 млн
Стало известно, как Петербург украсят к Новому году, потратят 182 миллиона
Россия призвала Киргизию к проявлению мудрости в связи со сложившийся ...
В Петербурге раскрыли праздничный картель с закупками на 65 миллионов
В Ленобласти военные отдали почести на похоронах Героя Советского Союза ...
После аварийной посадки рейса в Йошкар-Олу в Пулково подготовили резервный борт