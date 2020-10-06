В Петербурге мужчина добился моральной компенсации за покупку флеш-накопителя на сайте компании

Во вторник, 6 октября, Московский районный суд Санкт-Петербурга вынес решение по иску мужчины о взыскании морального вреда и понесенных расходов. Об этом сообщает объединённая пресс-служба судов Санкт-Петербурга.

По версии следствия, мужчина заказал продукцию компании на сайте на общую сумму 17619 рублей. В состав покупки вошли платиновый пакет программ от Nero Platinum Suite, 6 новейших высококачественных полных версий и USB 3.0 флеш-накопитель. При этом потерпевший не получил доставку купленного товара.

Приняв решение об отказе от товара, он направил в адрес продавца претензию о возврате денежных средств, компенсации морального вреда и понесенных расходов.

Потерпевший просил у суда взыскать с компании расходы на получение юридической помощи в размере 56300 тыс. рублей, 40000 тыс. рублей за моральный ущерб, а также нотариальные расходы в размере 1800 рублей.

Суд одобрил претензию в пользу потерпевшего. Компания-нарушитель обязана вернуть в общей сложности 66300 тыс. рублей. Из них 10000 тыс. – моральный ущерб.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Петербурге мужчина избил женщину, которая помогла его матери-пенсионерки.