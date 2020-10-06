Священник из Ленобласти сядет в колонию за сутенерство в Белоруссии

В Ленинградской области Всеволожский городской суд приговорил священнослужителя из местного храма к 1 году и 11 месяцам колонии за сутенерство в Белоруссии.

Как сообщает ТАСС, три года назад находящийся в белорусском Витебске 39-летний батюшка собирался вывезти в Петербург местных жительниц для занятия проституцией.

В Витебске судьи дали ему 5,5 лет лишения свободы. Для отбывания наказания священника из храма святых апостолов Петра и Павла Всеволожского района Ленобласти отправили на родину.

Во Всеволожске суд признал приговор коллег из Белоруссии. Мужчина был арестован и направлен в колонию, где он проведет оставшуюся часть срока.

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