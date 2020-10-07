В Петербурге ушел из жизни профессор консерватории Александр Алексеев

В Среду, 7 октября, в Северной столице не стало Заслуженного деятеля искусств и профессора Санкт-Петербургской консерватории Александра Алексеева. Об этом сообщается на странице учреждения во «Вконтакте».

Александр Алексеев умер на 83 году жизни. Информация о прощании с профессором появится в группе консерватории в ближайшее время.

Напомним, что Александр Васильевич родился 10 марта 1938 года в Бельково в Ленинградской области. С 1992 года – профессор симфонического дирижирования в Санкт-Петербурге, там он с 2000 по 2008 год занимал должность заведующего кафедрой.

За свою карьеру Александр Алексеев сделал большое количество записей с различными оркестрами для Всесоюзного радио, а также выступал со знаменитыми музыкантами СССР: Юрием Башметом, Вадимом Репиным и Гидоном Кремером.

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