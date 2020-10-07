Болельщики «Зенита» выбрали лучшего игрока сентября

Были отмечены заслуги нападающего Артема Дзюбы.

Футболист Артем Дзюба выбран лучшим игроком сентября. Такое решение приняли болельщики, проголосовавшие в социальной сети «Вконтакте». Нападающий за прошедший месяц принял участие в трех матчах и смог обновить несколько исторических результатов.

Он забил пять голов, в то время как Кристиан Нобоа из «Сочи» три, а еще шесть футболистов – по два мяча. Благодаря этому Дзюба получил звание «G-Drive. Лучшего игрока сентября».

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Дзюба, Семак и «Зенит» признаны лучшими сезона 2019/2020. Лучшим футболистом был признан капитан сборной РФ нападающий Артем Дзюба, который сыграл в сезоне 28 матчей, забил 17 голов и имеет в запасе 14 результативных передач.