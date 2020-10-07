В Петербурге нашли способ, как соединить суррогатных детей с их китайскими родителями

Чтобы вывезти из Петербурга детей, рожденных по договору о суррогатном материнстве, Уполномоченный по правам ребенка Анна Митянина предложила организовать специальный рейс. Но официальный ответ от МИД насчет этой идеи, по ее словам, пока не поступил. Тем временем репродуктивные агентства нашли выход из сложившейся ситуации.

Они, как рассказала детский омбудсмен в ходе рабочего выезда, направляют уведомления в УФМС, чтобы через генеральное консульство было дано разрешение на однократную медицинскую визу. Анна Митянина, по ее словам, располагает информацией о 15-ти таких семьях, находящихся сейчас на территории РФ.

«Если это будет единственно возможный способ, я думаю, что только так родители и смогут воссоединиться со своими детьми», — считает она.

Напомним, что возможности забрать своих детей иностранные граждане лишились из-за ограничений, введенных ввиду пандемии коронавируса. Уполномоченный по правам ребенка в Петербурге Анна Митянина предложила оформить родителям визы на однократный въезд в Россию и организовать специальный рейс по маршруту «Пекин — Москва — Санкт-Петербург — Москва — Пекин»: «Я попросила и руководителя органа исполнительной власти как-то ускорить этот момент, и представительство МИДа здесь — пока никакого официального ответа о возможности направления такого рейса в правительство города и мне не поступило».