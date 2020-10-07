Лолита выяснила, что уже переболела коронавирусом

Певица сдала тест и получила неожиданный для себя результат.

Певица Лолита перед предстоящим концертом в Москве решила сдать тест на коронавирус. Об этом она рассказала в своем Instagram-аккаунте. Результате артистку очень удивил, потому что в крови было обнаружено огромное количество антител. При этом Лолита не чувствовала, что болеет. Это значит, что Лолита бессимптомно перенесла коронавирус и теперь у нее есть иммунитет.

Звезда подчеркнула, что очень рада этому – теперь ей тем более не страшно встречаться со своими поклонниками.

«Но вы, пожалуйста, соблюдайте все меры предосторожности!»

— добавила Лолита.

Она подчеркнула, что на ее выступлении будут строго следить за происходящим, чтобы не допустить распространение коронавируса.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Анатолий Чубайс рассказал о положительном тесте на коронавирус.