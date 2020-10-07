У Невского лесопарка насмерть сбили пешехода

У Невского лесопарка насмерть сбили пешехода
ДТП у вантового моста. Фото: группа "ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб"/ ВК

В Петербурге произошло смертельное ДТП в Невском районе. Пешехода сбили недалеко от вантового моста.

Об этом очевидцы сообщают в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб» в социальной сети «ВКонтакте».

Авария произошла в среду, 7 октября, в районе Невского лесопарка в зоне нерегулируемого пешеходного перехода. Как отмечают свидетели аварии, пешеход скончался на месте происшествия.

В настоящее время на месте работает «скорая».

Ранее gazeta.spb.ru писала о смертельном ДТП на улице Калинина.

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