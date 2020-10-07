У Невского лесопарка насмерть сбили пешехода

В Петербурге произошло смертельное ДТП в Невском районе. Пешехода сбили недалеко от вантового моста.
Об этом очевидцы сообщают в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб» в социальной сети «ВКонтакте».
Авария произошла в среду, 7 октября, в районе Невского лесопарка в зоне нерегулируемого пешеходного перехода. Как отмечают свидетели аварии, пешеход скончался на месте происшествия.
В настоящее время на месте работает «скорая».
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