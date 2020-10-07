Российский космонавт заявил, что на Марсе есть жизнь

Российский космонавт заявил, что на Марсе есть жизнь
Гигантское месторождение водяного льда, скрыто под слоем песка. Фото:NASA

Человек уже успел занести жизнь на Марс, считает российский космонавт Олег Артемьев. По его словам, причиной появления жизни на Красной планете могли стать автоматические станции и роверы, отправленные с Земли.

Об этом космонавт рассказал во время телемоста с Центральной Америкой. Он был организован центром «Космонавтики и авиации» на ВДНХ, передает РИА Новости.

Как заметил Артемьев, как бы специалисты ни обрабатывали технику, которая отправляется на Марс, простейшие микроорганизмы не уничтожаются полностью. В результате они уже могли оказаться на планете. Космонавт считает, что они могли выжить и начать развиваться.

Ранее gazeta.spb.ru писала о том, что NASA испытала разгонный блок ракеты SLS для полетов на Луну и Марс. Полномасштабное испытание назвали успешным. Они прошли на полигоне американского штата Юта.

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