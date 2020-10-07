Российский космонавт заявил, что на Марсе есть жизнь

Человек уже успел занести жизнь на Марс, считает российский космонавт Олег Артемьев. По его словам, причиной появления жизни на Красной планете могли стать автоматические станции и роверы, отправленные с Земли.

Об этом космонавт рассказал во время телемоста с Центральной Америкой. Он был организован центром «Космонавтики и авиации» на ВДНХ, передает РИА Новости.

Как заметил Артемьев, как бы специалисты ни обрабатывали технику, которая отправляется на Марс, простейшие микроорганизмы не уничтожаются полностью. В результате они уже могли оказаться на планете. Космонавт считает, что они могли выжить и начать развиваться.

Ранее gazeta.spb.ru писала о том, что NASA испытала разгонный блок ракеты SLS для полетов на Луну и Марс. Полномасштабное испытание назвали успешным. Они прошли на полигоне американского штата Юта.