Нарышкин назвал заявления Навального «тупой русофобской пропагандой»

Глава российской Службы внешней разведки (СВР) Сергей Нарышкин прокомментировал заявления оппозиционера Алексея Навального.

Об этом в четверг, 8 октября, сообщает ТАСС. Ранее оппозиционер дал интервью, в котором обвинил президента и российские спецслужбы в его отравлении.

В ответ на это глава СВР заявил, что подобные заявления Навального являются «тупой русофобской пропагандой».

Нарышкин подчеркнул, что власти ФРГ не отвечают на запросы российских властей по делу о Навальном, а значит, им есть что скрывать. Кроме того, по словам главы спецслужбы, Кремль владеет сведениями о том, что в организме Навального не было токсичных веществ. Речь идет о временном промежутке, когда пациент находился на лечении в Омске.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Навальный рассказал Дудю, как себя чувствует после отравления.