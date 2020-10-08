Нарышкин назвал заявления Навального «тупой русофобской пропагандой»

Нарышкин назвал заявления Навального &#171;тупой русофобской пропагандой&#187;
Директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин. Фото: kremlin.ru

Глава российской Службы внешней разведки (СВР) Сергей Нарышкин прокомментировал заявления оппозиционера Алексея Навального.

Об этом в четверг, 8 октября, сообщает ТАСС. Ранее оппозиционер дал интервью, в котором обвинил президента и российские спецслужбы в его отравлении.

В ответ на это глава СВР заявил, что подобные заявления Навального являются «тупой русофобской пропагандой».

Нарышкин подчеркнул, что власти ФРГ не отвечают на запросы российских властей по делу о Навальном, а значит, им есть что скрывать. Кроме того, по словам главы спецслужбы, Кремль владеет сведениями о том, что в организме Навального не было токсичных веществ. Речь идет о временном промежутке, когда пациент находился на лечении в Омске.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Навальный рассказал Дудю, как себя чувствует после отравления.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
алексей навальный отравление навального СВР сергей нарышкин


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Жителей девяти районов Петербурга оставят без горячей воды в середине октября
С 12 октября в Петербурге развернут полевой госпиталь в «Ленэкспо» для ...
Нарышкин назвал заявления Навального «тупой русофобской пропагандой»
Свалки на Дальневосточном проспекте: деньги на их маскировку есть, а на ...
В России третий день подряд выявлено более 11 тысяч инфицированных Covid-19
Николай Цискаридзе встретился с фигуристом Михаилом Колядой и его тренером ...
Патриарх Кирилл сел на карантин из-за контакта с больным COVID-19
Иномарка сбила ребенка на самокате на перекрестке Чапаева и Аптекарской