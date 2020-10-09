Народные песни, литературные дискуссии, лайфхаки от волонтеров и 75-летие Московского парка Победы: интересные события на Петербурге в грядущие выходные

Фестивали «Добровидение», «Брасс-осень», «Книжный маяк Петербурга», «Искусство побеждать», форум «Тренд на добро», соревнования по ходьбе и армреслингу, юбилей Московского парка победы и открытие сквера в Красносельском районе: Gazeta.SPb.ru рассказывает об интересных мероприятиях на предстоящие выходные.

Музыка

10 и 11 октября в Петербурге пройдет Международный музыкальный фестиваль народной песни «Добровидение». Торжественная церемония открытия и выступления творческих коллективов состоятся в Российском этнографическом музее и Государственной академической капелле, а Гала-концерт — в загородном клубе «Дача».

С 10 по 18 октября Международный фестиваль «Брасс-осень» будет знакомить петербуржцев с творчеством талантливых музыкантов-духовиков, причем не только нашего города, но и университетов США. В этом году в связи с международными мерами по профилактике коронавирусной инфекции американские ансамбли выступят в онлайн-формате.

Литература

С 9 по 11 октября для всех любителей чтения пройдет первый фестиваль-праздник «Книжный маяк Петербурга». Он состоится в новом гибридном on-life формате: благодаря современных технологиям к офлайн и онлайн-встречам смогут присоединиться участники в любой точке России и мира. В программе литературные дискуссии, полезные мастер-классы и даже «крокодил» с известными актерами.

История

11 октября в рамках VII Российского Суворовского патриотического фестиваля искусств состоится уличный фестиваль «Искусство побеждать». На сцене в сквере художественного училища имени Рериха развернется концертная программа. Гостей будут ждать героико-патриотические эстрадные композиции, интерактивные площадки с мастер-классами, исторические квесты, демонстрация обмундирования и снаряжения Преображенского гвардейского полка, ружейных и тактических приемов.

Спорт

10 октября в сестрорецком парке культуры и отдыха «Дубки» пройдут соревнования, посвященные Всероссийскому дню ходьбы. Преодолеть дистанцию в 3 км приглашаются все желающие.

В этот же день в конгресс-холле отеля «Азимут» пройдет IX Всероссийский турнир по армреслингу «Кубок Балтики — 2020». Каждый год он собирает более ста сильнейших спортсменов нашей страны. В этот раз они поборются за мастерский титул в 8 весовых категориях у мужчин и 4 — у женщин.

Волонтерство и добровольчество

10 октября Центр городских волонтеров проведет онлайн-форум «Тренд на добро». Его спикерами станут люди, не понаслышке знающие, как организовать работу масштабного волонтерского корпуса и какой социальный проект сейчас может быть востребованным. Со всеми желающими они поделятся полезными лайфхаками. Участниками форума станут актеры театра и кино, авторы Telegram-каналов, преподаватели, представители комитета по молодежной политике и взаимодействию с общественными организациями, общественные деятели и различные специалисты.

Юбилей

10 октября Московский парк Победы отмети свое 75-летие. По этому поводу на Аллее Героев состоится праздник: будут звучать старинные песни, работать выставки военной техники, идти шахматные турниры и даже проводиться пешеходные экскурсии. Кроме того, всех желающих угостят полевой кухней. А начнутся юбилейные мероприятия с утренней службы в Храме всех святых в земле Российской просиявших, после чего в мемориальной зоне парка к памятным знакам «Ротонда» и «Вагонетка» будут возложены цветы, а в память о погибших в годы блокады зажжен символический огонь.

Благоустройство

10 октября на ул. Палитрука Пасечника в Красносельском районе Петербурга торжественно откроют сквер, благоустроенный в рамках реализации регионального проекта «Формирование комфортной городской среды». Желающие смогут посмотреть выступления танцевальных коллективов и принять участие в спортивных мероприятиях.