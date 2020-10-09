Народные песни, литературные дискуссии, лайфхаки от волонтеров и 75-летие Московского парка Победы: интересные события на Петербурге в грядущие выходные

Народные песни, литературные дискуссии, лайфхаки от волонтеров и 75-летие Московского парка Победы: интересные события на Петербурге в грядущие выходные
Финальный этап фестиваля народной песни и музыки «Добровидение», 2016 г. Фото: Baltphoto/ Михаил Киреев

Фестивали «Добровидение», «Брасс-осень», «Книжный маяк Петербурга», «Искусство побеждать», форум «Тренд на добро», соревнования по ходьбе и армреслингу, юбилей Московского парка победы и открытие сквера в Красносельском районе: Gazeta.SPb.ru рассказывает об интересных мероприятиях на предстоящие выходные.

Музыка

10 и 11 октября в Петербурге пройдет Международный музыкальный фестиваль народной песни «Добровидение». Торжественная церемония открытия и выступления творческих коллективов состоятся в Российском этнографическом музее и Государственной академической капелле, а Гала-концерт — в загородном клубе «Дача».

Финальный этап фестиваля народной песни и музыки «Добровидение», 2016 г. Фото: Baltphoto/ Михаил Киреев

С 10 по 18 октября Международный фестиваль «Брасс-осень» будет знакомить петербуржцев с творчеством талантливых музыкантов-духовиков, причем не только нашего города, но и университетов США. В этом году в связи с международными мерами по профилактике коронавирусной инфекции американские ансамбли выступят в онлайн-формате.

Литература

С 9 по 11 октября для всех любителей чтения пройдет первый фестиваль-праздник «Книжный маяк Петербурга». Он состоится в новом гибридном on-life формате: благодаря современных технологиям к офлайн и онлайн-встречам смогут присоединиться участники в любой точке России и мира. В программе литературные дискуссии, полезные мастер-классы и даже «крокодил» с известными актерами.

История

11 октября в рамках VII Российского Суворовского патриотического фестиваля искусств состоится уличный фестиваль «Искусство побеждать». На сцене в сквере художественного училища имени Рериха развернется концертная программа. Гостей будут ждать героико-патриотические эстрадные композиции, интерактивные площадки с мастер-классами, исторические квесты, демонстрация обмундирования и снаряжения Преображенского гвардейского полка, ружейных и тактических приемов.

Костюмированное шествие воинов разных исторических эпох – от Петра I до наших дней в рамках II Российского суворовского патриотического фестиваля искусств «Суворовский марш», 2015 г. Фото: Baltphoto/ Ирина Мотина
II Российский суворовский патриотический фестиваль искусств «Суворовский марш», 2015 г. Фото: Baltphoto/ Ирина Мотина

Спорт

10 октября в сестрорецком парке культуры и отдыха «Дубки» пройдут соревнования, посвященные Всероссийскому дню ходьбы. Преодолеть дистанцию в 3 км приглашаются все желающие.

В этот же день в конгресс-холле отеля «Азимут» пройдет IX Всероссийский турнир по армреслингу «Кубок Балтики — 2020». Каждый год он собирает более ста сильнейших спортсменов нашей страны. В этот раз они поборются за мастерский титул в 8 весовых категориях у мужчин и 4 — у женщин.

Волонтерство и добровольчество

10 октября Центр городских волонтеров проведет онлайн-форум «Тренд на добро». Его спикерами станут люди, не понаслышке знающие, как организовать работу масштабного волонтерского корпуса и какой социальный проект сейчас может быть востребованным. Со всеми желающими они поделятся полезными лайфхаками. Участниками форума станут актеры театра и кино, авторы Telegram-каналов, преподаватели, представители комитета по молодежной политике и взаимодействию с общественными организациями, общественные деятели и различные специалисты.

Юбилей

10 октября Московский парк Победы отмети свое 75-летие. По этому поводу на Аллее Героев состоится праздник: будут звучать старинные песни, работать выставки военной техники, идти шахматные турниры и даже проводиться пешеходные экскурсии. Кроме того, всех желающих угостят полевой кухней. А начнутся юбилейные мероприятия с утренней службы в Храме всех святых в земле Российской просиявших, после чего в мемориальной зоне парка к памятным знакам «Ротонда» и «Вагонетка» будут возложены цветы, а в память о погибших в годы блокады зажжен символический огонь.

Памятный знак «Вагонетка» в Московском парке Победы. Фото: Википедия

Благоустройство

10 октября на ул. Палитрука Пасечника в Красносельском районе Петербурга торжественно откроют сквер, благоустроенный в рамках реализации регионального проекта «Формирование комфортной городской среды». Желающие смогут посмотреть выступления танцевальных коллективов и принять участие в спортивных мероприятиях.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
армрестлинг волонтер парк сквер суворов фестиваль ходьба шахматы юбилей


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
На Стачек черная иномарка сбила мотоциклиста, на месте работают сразу две скорых
Андреевский рынок на Васильевском острове превратят в ресторанный квартал
В Петербурге маяки Финского залива переведут на зимний режим
В Португалии ограбили дом Криштиану Роналду
В Петербурге осудили на 3 года фальшивомонетчицу
В Петербурге пациента психиатра и любителя спиртного хотят лишить лицензии ...
Народные песни, литературные дискуссии, лайфхаки от волонтеров и 75-летие ...
Стали известны характеристики и цены iPhone 12