В Бокситогорском районе иномарка насмерть сбила пешехода

ДТП в Ленинградской области закончилось смертью для пешехода.

Авария произошла поздним вечером, в четверг, 8 октября. Согласно предварительной информации, водитель Skoda, двигаясь по автодороге Вологда — Тихвин, на 380 километре совершил наезд на мужчину, который переходил дорогу вне зоны пешеходного перехода. Об этом сообщает управление ГИБДД России по Петербургу и Ленинградской области.

К несчастью, полученные пострадавшим мужчиной повреждения оказались фатальны — он умер на месте происшествия.

В настоящее время устанавливается личность скончавшегося, которому на вид около 40 лет. По факту аварии проводится проверка. Правоохранители выясняют все обстоятельства случившегося.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что очевидцы рассказали детали смертельного ДТП на Калинина. Прицеп фуры вечером 7 октября, занесло на трамвайных путях. В результате машина оказалась на «встречке» и врезалась в Volkswagen.