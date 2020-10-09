Петербуржцев в пятницу ждет облачная погода

Последний день рабочей недели принесет в Северную столицу благоприятную погоду без осадков.

В пятницу, 9 октября, в городе установится облачная погода. Если ночью дожди и прольются, то днем они беспокоить не будут — зонт можно оставить дома. В течение дня подует умеренный ветер южного и юго-западного направлений. Ночью столбики термометров будут колебаться в пределах от +10 до +12 градусов тепла. Днем воздух максимально прогреется до +15. Атмосферное давление останется практически неизменным. Об этом сообщает ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды».

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что главный синоптик Петербурга рассказал о погоде в октябре. В целом второй месяц осени будет теплым. Температура воздуха на 1-2 градуса будет выше средних октябрьских показателей.