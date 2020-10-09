В Америке молодожены разбились в авиакатастрофе вскоре после свадьбы

Недавно поженившаяся пара из штата Флорида погибла через несколько дней после свадьбы, разбившись на самолете.

Об этом сообщает полиция округа Сан-Мигель в штате Колорадо в своем Twitter-аккаунте. На днях 30-летний Костас Джон Сивилисс и его 33-летняя супруга Линдиси Вогеляр летели домой после медового месяца на легкомоторном самолете. Однако их полет завершился трагедией — самолет начал терять высоту и уже через считанные минуты после взлета воздушное судно разбилось. Оба моментально погибли.

По словам родственников молодоженов, они работали в одной из американских авиакомпаний: Костас был пилотом, а Линдси — стюардессой.

Национальный совет по безопасности на транспорте начал расследовать дело об авиакатастрофе. Предполагается, что самолет разбился через 10-15 минут после взлета.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что под Пензой из-за жесткой посадки самолета погиб пилот.