Под Пензой из-за жесткой посадки самолета погиб пилот

Под Пензой из-за жесткой посадки самолета погиб пилот
Погиб один человек. Фото: Pixabay

Обстоятельства инцидента выясняются сотрудниками правоохранительных органов.

Сегодня, 4 октября, под Пензой, в Никольском районе, произошла жесткая посадка легкомоторного самолета. Об этом сообщает «Вечерняя Москва», ссылаясь на пресс-службу Приволжской транспортной прокуратуры.

Все случилось примерно в три часа дня. В результате инцидента погиб пилот, больше никто не пострадал. Сотрудники правоохранительных органов занимаются выяснением обстоятельств происшествия. После будет принято решение о процессуальных мерах.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что следователи разбираются в обстоятельствах аварийной посадки частного самолета в порту Бронка. По предварительным данным, прибегнуть к экстренной посадке пилота вынудил отказ двигателя транспортного средства. К счастью, ни сам пилот, ни пассажир не получили никаких травм.

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