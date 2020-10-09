Забытый в туалете Пулково люксовый кошелек добрался до Ульяновска

Полицейские по горячим следам раскрыли хищение брендового женского кошелька, в котором были банковские карты и около 190 тысяч рублей.

Как сообщили в пресс-службе УТ МВД России по СЗФО, в полицию обратилась пассажирка авиарейса Петербург — Ярославль с просьбой отыскать ее брендовый кошелек. Женщина рассказала, что оставила его в туалетной комнате в аэропорту Пулково. В кошельке были семь банковских карт, водительское удостоверение и большая сумма налички.

Стражи порядка обыскали туалетную комнату, но утерянной вещи там не нашлось. В столе находок кошелька также не было. Полиция продолжила искать вещь и установила, что кошелек украла 36-летняя безработная жительница Ульяновска, заметившая его в туалетной комнате. Вместе с кошельком она улетела в родной город, где ее и задержали.

Возбуждено уголовное дело по статье о краже. Похищенное изъяли.

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