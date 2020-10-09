В НИИ скорой помощи имени Джанелидзе сменилось руководство

В НИИ скорой помощи имени Джанелидзе сменился директор. Им стал лучший ученик прежнего руководителя Валерия Парфенова заслуженный врач России Вадим Мануковский.

В четверг, 8 октября, в Институте скорой помощи состоялось торжественное собрание, на котором вице-губернатор Санкт-Петербурга Олег Николаевич Эргашев представил коллективу медучреждения нового директора.

Как сообщили в официальной группе Комитета по здравоохранению города в соцсети «ВКонтакте», НИИ теперь руководит доктор медицинских наук, заслуженный врач РФ Вадим Мануковский. Валерий Парфенов, который проработал на своем посту 9 лет, останется работать в институте нейрохирургом.

Мануковский занимал должность замдиректора НИИ Джанелидзе по клинической работе с 2012 года. Он является автором 81 научной работы.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Юлия Аблец покинула должность главы Комитета по молодежной политике. Соответствующее распоряжение подписал губернатор Северной столицы Александр Беглов.