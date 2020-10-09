В НИИ скорой помощи имени Джанелидзе сменилось руководство

В НИИ скорой помощи имени Джанелидзе сменилось руководство
Коллективу медучреждения представили нового директора Мануковского Вадима Анатольевича. Фото: vk.com/komzdravspb

В НИИ скорой помощи имени Джанелидзе сменился директор. Им стал лучший ученик прежнего руководителя Валерия Парфенова заслуженный врач России Вадим Мануковский.

В четверг, 8 октября, в Институте скорой помощи состоялось торжественное собрание, на котором вице-губернатор Санкт-Петербурга Олег Николаевич Эргашев представил коллективу медучреждения нового директора.

Как сообщили в официальной группе Комитета по здравоохранению города в соцсети «ВКонтакте», НИИ теперь руководит доктор медицинских наук, заслуженный врач РФ Вадим Мануковский. Валерий Парфенов, который проработал на своем посту 9 лет, останется работать в институте нейрохирургом.

Мануковский занимал должность замдиректора НИИ Джанелидзе по клинической работе с 2012 года. Он является автором 81 научной работы.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Юлия Аблец покинула должность главы Комитета по молодежной политике. Соответствующее распоряжение подписал губернатор Северной столицы Александр Беглов.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
комитет по здравоохранению НИИ скорой помощи им. джанелидзе новости спб.


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
В центре Петербурга нашли четыре «резиновые» квартиры с мигрантами
Первые прививки, допкойки и долгожданные лекарства: последние данные по ...
Французский футболист Ле Таллек стал гражданином России
В НИИ скорой помощи имени Джанелидзе сменилось руководство
В Петербурге увеличилось количество вакансий в сфере медицины
Главы МИД Армении и Азербайджана согласились принять участие в ...
В Росси выявили рекордное число случаев коронавируса
Директора «Пятерочки» на Народной оштрафовали за персонал без масок