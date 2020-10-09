Французский футболист Ле Таллек стал гражданином России

Полузащитник французского клуба «Монпелье» Дамьен Ле Таллек получил российское гражданство.

В своем личном аккаунте Instagram счастливый спортсмен опубликовал фотографию с заветным российским паспортом. В подписи к снимку он подчеркнул, что очень ждал этого момента и невероятно рад тому факту, что стал гражданином такой великой страны, как Россия.

Отметим, что супруга 30-летнего игрока также является россиянкой. Во время режима самоизоляции пара проводила время вместе в Москве, так как чемпионат Франции был временно приостановлен.

За «Монпелье» футболист играет с 2018 года. В новом игровом сезоне 2020/21 Ле Таллек провел 6 матчей. Голами и результатными передачами в них он не отличился.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Наталья Орейро оформляет российское гражданство. Актриса уже заполнила все необходимые бумаги. Пока неизвестно, как скоро будет принято данное решение, задержка может быть связана со сложной эпидемиологической ситуацией.