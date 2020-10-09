Песков подтвердил, что усложнение ситуации с заболеваемостью COVID-19 может повлечь за собой принятие «дополнительных решений»

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал рост заболеваемости COVID-19 в России.

В пятницу, 9 октября, Песков сообщил, что в Кремле не исключают того, что в случае дальнейшего ухудшения эпидемиологической обстановки может потребоваться принятие соответствующих решений. Речь идет об определенных мерах, которые будут рассматриваться как правительством РФ, так и местными властями отдельных регионов. Что именно может быть рассмотрено в рамках таких обсуждений, Песков пока сказать затруднился.

Также, представитель Кремля подтвердил, что введение контроля за въезжающими в регионы вполне возможно, но при этом уточнил, что закрывать границы не планируется точно.

Напомним, в пятницу, 9 октября, стало известно, что за сутки в России выявлено 12126 случаев коронавирусной инфекции. Это самый высокий показатель суточного прироста за все время пандемии в стране.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в России появится ещё одна вакцина от коронавируса.