«Ленстройтрест» построит ЖК на территории завода «Позитрон» в Петербурге

К строительству приступят через два года. Фото: pixabay.com

К строительству приступят через два года. Фото: pixabay.com

Компания «Ленстройтрест» возведет неподалеку от метро «Проспект Просвещения» жилой комплекс бизнес-класса на площади 2,2 гектара.

Непосредственно жилой квартал расположится на площади около 30 тысяч квадратных метров. Под строительство «Ленстройтрест» получил участок на улице Ивана Фомина, 6, на котором раньше находилось предприятие «НПК «Позитрон». Сейчас на стройплощадке ведутся подготовительные работы, пишет РИА Новости.

Отметим, что на данный момент группа компаний «Ленстройтрест» занимается реализацией сразу трех проектов — строительством голландского квартала «Янила» в поселке Янино Ленинградской области, возведением финского городка Юттери в Колпинском районе, а также шведским кварталом «IQ Гатчина».

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