Посетители 7 музеев Петербурга и Ленобласти смогут бесплатно отправить открытки в честь Дня почты

Жителям Петербурга и Ленинградской области при посещении 7 музеев подарят открытки с изображениями культурных учреждений, которые можно будет отправить совершенно бесплатно.
Речь идет о следующих площадках: музей Фаберже, СтритАрт, усадьба «Рождествено», Ивангородская крепость, крепость «Корела» и усадьба «Приютино». Вместе с билетами в период с 9 по 11 октября любители искусства будут получать открытки. С 10 по 11 числа участие в акции примет также музей «Гранд Макет Россия». Об этом сообщает пресс-служба Почты России.
Акция посвящена Международному дню почты, который с 1969 года ежегодно отмечается 9 октября.
Посетители музеев смогут подписать открытки и опустить их в специально установленные ящики. Позднее послания будут доставлены по указанным в них адресах.
Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что «Почта России» создаст общественное пространство в Петербурге.