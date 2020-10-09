В Пулково задержали трех авиадебоширов за курение на борту и пьяный полет

В Пулково задержали трех авиадебоширов за курение на борту и пьяный полет
Транспортными полицейскими возбуждены административные производства. Фото: пресс-служба ООО "ВВСС"

В Петербургском аэропорту «Пулково» транспортная полиция возбудила административные производства за мелкое хулиганство. Двое из пассажиров хорошо выпили перед полетом, а другой сильно захотел курить.

По данным следствия, стражам порядка поступил сигнал о нарушении правил поведения на борту самолета двумя пассажирами. Пьяные мужчина и женщина должны были лететь в Даламан, но были отстранены от полета.

Как сообщили в пресс-службе УТ МВД РФ по СЗФО, 44-летний мужчина и его 21-летняя спутница из Тульской области еле стояли на ногах и слабо ориентировались в окружающей обстановке. По факту произошедшего были составлены административные протоколы

Кроме того, полицейские установили пассажира лайнера, прилетевшего из Новосибирска, который во время полета курил в туалетной кабине. В отношении 30-летнего жителя Ленобласти также составлены административные протоколы.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что пьяный дебошир, который хотел вылететь в Анталью из Пулково, оказался жителем Сертолово.

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