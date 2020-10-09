В субботу в Петербурге будет тепло, но дождливо

В субботу, 10 октября, в Северной столице сохранится теплая и облачная с прояснениями погода, хотя в некоторых районах есть вероятность дождя.

О погоде на грядущие выходные информирует пресс-служба главного управления МЧС России по Санкт-Петербургу, ссылаясь на данные метеорологов. По прогнозам специалистов, ветер в субботу останется южным и юго-западным, скорость порывов будет достигать 4-9 метров в секунду.

В основном погода должна быть спокойной, но петербуржцам стоит быть готовыми к возможным кратковременным осадкам. В ночное время температура воздуха опустится до +10…+12 градусов, а вот днем столбик термометра поднимется до +13…+15 градусов Цельсия. Атмосферное давление в течение дня будет повышаться.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что сегодня, 9 октября, осадков в городе на Неве не ожидается.