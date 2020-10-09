Петербургские керлингистки выиграли Кубок России

Женская команда Санкт-Петербурга по керлингу. Фото: комитет по спорту

Женская команда Санкт-Петербурга по керлингу. Фото: комитет по спорту

Женская команда Северной столицы по керлингу одержала уверенную победу в финале турнира и завоевала золото Кубка России.

Решающий поединок прошел в Московской области, в городе Дмитров. Команда из города на Неве обыграла своих соперниц из Краснодарского края со счетом 7:2.

В состав команды-победительницы вошли воспитанницы петербургского училища олимпийского резерва №2 — Мария Комарова, Галина Арсенькина, Екатерина Кузьмина и Вера Тюлякова. Наставницей спортсменок является Анастасия Брызгалова, участвовавшая в зимних Олимпийских играх в 2018 году.

В групповом этапе петербургские керлингистки одержали 7 побед. В полуфинале команда боролась со спортсменками из Московской области. Игра завершилась со счетом 11:4, что позволило девушкам попытать счастье в финале.

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