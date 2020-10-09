В Петербурге пациента психиатра и любителя спиртного хотят лишить лицензии на оружие

Исковое заявление направлено в суд в защиту прав неопределенного круга лиц о прекращении действия разрешений на право хранения и ношения оружия. Фото: pixabay

Исковое заявление направлено в суд в защиту прав неопределенного круга лиц о прекращении действия разрешений на право хранения и ношения оружия. Фото: pixabay

Прокуратура Калининского района потребовала лишить гражданина, имеющего медицинские противопоказания, разрешений на оружия.

В ходе проверки исполнения законодательства об обороте оружия на территории России выяснилось, что местный житель имеет разрешения на хранение и ношение трех видов оружия самообороны. При этом проверка показала, что мужчина наблюдается у врача-психиатра, имеет поведенческие расстройства, вызванные употреблением спиртного.

Как сообщили на сайте прокуратуры города, в соответствии со статьей закона «Об оружии», лицензия на его приобретение не выдается гражданам, состоящим на учете в данных учреждениях.

Исковое заявление было направлено в суд.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что гражданину Узбекистана в Петербурге вынесен приговор за незаконное хранение оружия.