В Петербурге пациента психиатра и любителя спиртного хотят лишить лицензии на оружие

Прокуратура Калининского района потребовала лишить гражданина, имеющего медицинские противопоказания, разрешений на оружия.
В ходе проверки исполнения законодательства об обороте оружия на территории России выяснилось, что местный житель имеет разрешения на хранение и ношение трех видов оружия самообороны. При этом проверка показала, что мужчина наблюдается у врача-психиатра, имеет поведенческие расстройства, вызванные употреблением спиртного.
Как сообщили на сайте прокуратуры города, в соответствии со статьей закона «Об оружии», лицензия на его приобретение не выдается гражданам, состоящим на учете в данных учреждениях.
Исковое заявление было направлено в суд.
Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что гражданину Узбекистана в Петербурге вынесен приговор за незаконное хранение оружия.