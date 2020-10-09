Андреевский рынок на Васильевском острове превратят в ресторанный квартал

Объемы инвестиций в проект развития Андреевского двора не уточняются. Фото: www.citywalls.ru

Объемы инвестиций в проект развития Андреевского двора не уточняются. Фото: www.citywalls.ru

Комплекс «Андреевский двор» на Большом проспекте Васильевского острова, 18А, превратится в ресторанный двор в следующем года.

Редевелопментом комплекса займется ООО «Торговый центр «Андреевский». Разработкой проекта, его продвижением и поиском резидентов занимается компания «Агора Гастроурбанистика», передает «Коммерсантъ — Санкт-Петербург». Уже летом 2021 года на первом этаже появится ресторанный квартал с 15 заведениями различных концепций. Составят компанию точкам общепита дизайнерские магазины.

Во внутреннем дворе исторической постройки оборудуют общественное пространство. Сейчас ведутся переговоры с районной администрацией о возможности сделать Волжский переулок между «Андреевским двором» и Василеостровском рынком пешеходным.

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