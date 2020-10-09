Густой черный дым окутал Загородный проспект

Густой черный дым окутал Загородный проспект
Очевидцы показали кадры черного густого дыма. Фото: vk.com/spb_today

Прохожие заметили густой черный дым около одного из домов на Загородном проспекте. Очевидцы поделились фотографиями с места происшествия.

О возгорании стало известно пятничным вечером, 9 октября. Кадры огненного смога опубликовали в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» социальной сети «ВКонтакте». Пользователи предположили, что густой дым идет прямо из вентиляционных труб.

«Службы уже в пути», — написал автор записи.

В комментариях подписчики указали, что возгорание удалось потушить до приезда спасателей.

В настоящее время выясняются подробности случившегося.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Кировском районе Ленобласти горел дочный дом на 30 «квадратах». Спасателям потребовалось менее часа, чтобы потушить пламя.

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Густой черный дым окутал Загородный проспект