На Асафьева тушили балкон и комнату в квартире

На Асафьева тушили балкон и комнату в квартире
С пожаром уже удалось справиться. Фото: Pixabay

На ликвидацию возгорания потребовалось около часа. По предварительным данным, никто не пострадал.

В Выборгском районе сегодня вечером, 9 октября, тушили пожар в многоквартирном доме. Об этом сообщили в ГУ МЧС РФ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Все случилось на улице Асафьева – там в шесть часов вечера вспыхнул балкон и обстановка в комнате. На место прибыли 15 спасателей и четыре единицы техники. Им удалось ликвидировать пожар примерно за час. Пока что информация о пострадавших не поступала.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что на Петроградке потушили крышу БЦ «Гайот». На место прибыли 45 спасателей и 9 единиц спецтехники. Им потребовалось около часа, чтобы ликвидировать

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