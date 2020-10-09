На набережной Черной Речки на трамвайных путях столкнулись две легковушки

На набережной Черной Речки на трамвайных путях столкнулись две легковушки
Остается надеяться, что никто не пострадал. Фото: Telegram-канал «Мегаполис | Санкт-Петербург | Питер»

Движение на участке дороги затрудненно.

В Приморском районе сегодня вечером, 9 октября, произошло столкновение двух легковушек прямо на трамвайных путях. Обо всем рассказали очевидцы в Telegram-канале «Мегаполис | Санкт-Петербург | Питер».

Все случилось на набережной Черной Речки недалеко от моста. Там столкнулись две легковушки, которые теперь мешают передвижению трамваев. По предварительным данным, в результате инцидента никто не пострадал.

На место выехали сотрудники спецслужб, которым предстоит разобраться в обстоятельствах происшествия.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Пушкине увидели перевернутый внедорожник. Все случилось на Дворцовой улице – там столкнулись внедорожник и легковушка. В результате одна из иномарок прилегла на бок.

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