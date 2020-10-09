В Пушкине увидели перевернутый внедорожник

В Пушкине увидели перевернутый внедорожник
Автомобиль прилег на бок. Фото: ДТП и ЧП Санкт-Петербург

Автомобиль оказался на боку после аварии.

В Пушкинском районе сегодня вечером, 9 октября, произошла авария с участием внедорожника. Об этом рассказали очевидцы в Telegram-канале «Мегаполис | Санкт-Петербург | Питер».

Все случилось на Дворцовой улице – там столкнулись внедорожник и легковушка. В результате одна из иномарок прилегла на бок. Не уточняется, есть ли пострадавшие и каково их состояние. Также неясно, кто стал виновником инцидента. Эти и другие подробности предстоит выяснить сотрудникам спецслужб.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Мурино после ДТП такси перевернулось на бок. В салоне машины мог в этот момент сидеть пассажир.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
дтп пушкин


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
На набережной Черной Речки на трамвайных путях столкнулись две легковушки
Россияне жалуются на сбои в работе Facebook
В Пушкине увидели перевернутый внедорожник
БК «Зенит» впервые в истории победил «Барселону»
В Мурино после ДТП такси перевернулось на бок
СКА вырвал победу у «Сочи»
На Оптиков произошла авария с участием автобуса
В Дагестане массово отравились дети