В Пушкине увидели перевернутый внедорожник

Автомобиль оказался на боку после аварии.

В Пушкинском районе сегодня вечером, 9 октября, произошла авария с участием внедорожника. Об этом рассказали очевидцы в Telegram-канале «Мегаполис | Санкт-Петербург | Питер».

Все случилось на Дворцовой улице – там столкнулись внедорожник и легковушка. В результате одна из иномарок прилегла на бок. Не уточняется, есть ли пострадавшие и каково их состояние. Также неясно, кто стал виновником инцидента. Эти и другие подробности предстоит выяснить сотрудникам спецслужб.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Мурино после ДТП такси перевернулось на бок. В салоне машины мог в этот момент сидеть пассажир.