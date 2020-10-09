В Москве из-за коронавируса скончались 30 пациентов

С каждым днем количество жертв инфекции растет.

В Москве умерли 30 пациентов, которые получали положительные тесты на коронавирус и у них стоял диагноз «пневмония». Об этом сегодня, 9 октября, сообщили в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.

Врачи отмечают, что осенью увеличилось количество зараженных инфекцией, поэтому россиянам стоит быть осторожнее. Горожан просят соблюдать меры предосторожности: носить маски и перчатки, а также не подходить близко к незнакомцам в общественных местах.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Собянин заявил, что следующая неделя будет решающей в ситуации с коронавирусом. Правительство оценит эпидемиологическую обстановку и примет меры, чтобы не допустить распространения коронавируса.