На Космонавтов приехали спасатели: автомобиль врезался в столб

На Космонавтов приехали спасатели: автомобиль врезался в столб
О пострадавших ничего не сообщается. Фото: ДТП и ЧП Санкт-Петербург

Две легковушки столкнулись среди ночи, водителям потребовалась помощь.

В Московском районе вечером 9 октября произошла серьезная авария. Об этом рассказали очевидцы в социальной сети «Вконтакте» в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург». Все случилось на пересечении проспекта Космонавтов и улицы Орджоникидзе – там столкнулись «Шевролет» и «Шкода». Что стало причиной инцидента – непонятно. После инцидента один из автомобилей угодил в столб.

На место уже прибыли спасатели, а также медики. Непонятно, есть ли пострадавшие и каково состояние участников аварии. Сотрудникам спецслужб предстоит выяснить все обстоятельства инцидента.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Ленобласти юный мотоциклист скончался после наезда на опору ЛЭП. 16-летний парень не справился с управлением байка.

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дтп московский район


 

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