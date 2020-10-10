В Ленобласти полыхал частный дом

В Ленобласти полыхал частный дом
Сотрудники МЧС потушили дом. Фото: Baltphoto/ Irina Motina

В ликвидации возгорания приняли участие восемь спасателей.

В Ломоносовском районе накануне утром произошел пожар. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Ленинградской области. Все случилось в СНТ новая Ропша на 4-ой Центральной улице – там вспыхнул частный дом на 48 квадратных метрах. На место незамедлительно прибыли восемь спасателей и две единицы техники. Они справились с возгоранием за час.

Непонятно, что стало причиной инцидента. По предварительным данным, в результате никто не пострадал. Сотрудникам спецслужб предстоит выяснить все обстоятельства происшествия.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что на Асафьева тушили балкон и комнату в квартире. На ликвидацию возгорания потребовалось около часа. По предварительным данным, никто не пострадал.

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