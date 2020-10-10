Бывший футболист «Зенита» Василий Кульков умер в возрасте 54 лет

Российский футболист, мастер спорта СССР, бывший игрок «Зенита» Василий Кульков ушел из жизни. Ему было 54 года.
Об этом сообщает «Чемпионат.com», ссылаясь на жену спортсмена Елену Махарадзе. Смерть Кулькова наступила в результате тяжелых болезней. Сначала он переболел коронавирусной инфекцией, а 10 октября его должны были прооперировать из-за онкологического заболевания. Мужчина умер в реанимации.
В 1989 году Кульков стал чемпионом СССР в качестве игрока «Спартака». Также он брал серебро на советском чемпионате и бронзу на чемпионате России. Кроме того, защитник играл за португальские «Бенфика» и «Порту». В 1997 году он попал в команду «Зенита», а после занялся тренерской деятельностью.