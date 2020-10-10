Из-за разлива топлива в реку в Красноярском крае ввели режим ЧС

В Красноярском крае прокуратура разбирается в причинах и обстоятельствах разлива нефтепродуктов в районе населенного пункта Новая Кежма.

Сотни литров дизельного топлива вылились с баржи в реку Ангару в Кежемском районе края. Местные власти ввели режим чрезвычайной ситуации с пятницы, 9 октября. Предварительно, в акваторию реки попало около полутысячи литров топлива.

Как сообщили в региональной прокуратуре, причиной разлива топлива в Ангару мог стать износ контейнера или неправильная транспортировка горюче-смазочных материалов. На месте продолжают работать правоохранители и спасатели.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что загрязнение на Камчатке может повлиять на жизнь краснокнижных каланов. Об этом сообщили в пресс-службе Всемирного фонда дикой природы (WWF) в России.