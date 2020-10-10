Омский врач назвал дозу алкоголя в организме Навального после госпитализации

Главный токсиколог Омской области и Сибирского федерального округа Александр Сабаев раскрыл подробности результатов анализов оппозиционера Алексея Навального, который был госпитализирован в омскую больницу с отравлением.

При госпитализации в медучреждение в организме политика обнаружили 0,2 промилле алкоголя. При этом в крови Навального следов алкоголя не нашли. Это, по словам врача, говорит о том, что алкоголь находился в стадии выведения, передает РИА Новости.

Сабаев подчеркнул, что такие результаты можно считать точными, поскольку их определил компьютер. Он также предположил, что Навальный немного выпил за шесть-восемь часов до произошедшего.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что создатель «Новичка» опроверг наличие токсичного вещества в организме Навального.