Вылетевший на встречку на Петергофском водитель сбил женщину

Авария с участием пешехода произошла в Красносельском районе Петербурга. Женщина оказалась на проезжей части в неположенном месте.

Об этом сообщается в паблике «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» в социальной сети «ВКонтакте». Дорожно-транспортное происшествие произошло в субботу, 10 октября, в 12:10 на Петергофском шоссе, на повороте к ЖК «Английская миля».

По словам очевидцев, женщина хотела перейти дорогу вне зоны пешеходного перехода, но ее планы нарушил водитель иномарки, который на большой скорости вылетел на встречку, чтобы обогнать поток автомобилей.

Известно, что женщина осталась в живых, ей вызвали скорую. О ее состоянии не сообщается.

Пользователи в комментариях отметили, что на этом месте давно пора сделать пешеходный переход.

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