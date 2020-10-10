Российский МИД заявил, что в России нет «Новичка»

Российский МИД заявил, что в России нет &#171;Новичка&#187;
Основатель ФБК Алексей Навальный. Архив. Фото: Baltphoto/Николай Овсянников

Министерство иностранных дел России опубликовало заявление, в котором говорится, что боевое отравляющее «Новичок» является «чисто западным брендом», которого на российской территории якобы нет.

В министерстве утверждают, что впервые структура «Новичка» была представлена в спектральной базе данных Американского института стандартов. В России же все виды химического оружия, как заявляют в МИД, были уничтожены. Кроме того, власти уверяют, что за рубежом насчитывается 140 вариантов «Новичка», но «у нас его нет».

Также в МИД отметили, что в анализах оппозиционера Алексея Навального не было следов отравления боевым веществом. В министерстве подчеркнули, что Россия начнет расследование по факту госпитализации Навального только после предоставления «подтверждения факта совершения против него преступных деяний».

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что создатель «Новичка» опроверг наличие токсичного вещества в организме Навального.

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