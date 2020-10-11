Беглов посетил экологический лицей №389 в Кировском районе

Лицей № 389 был создан в 2003 году путем объединения школы-восьмилетки и юннатской станции, которая располагалась рядом. Фото: gov.spb.ru

Лицей № 389 был создан в 2003 году путем объединения школы-восьмилетки и юннатской станции, которая располагалась рядом. Фото: gov.spb.ru

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов в ходе рабочей поездки по Кировскому району нанес визит лицею №389, который носит название «Центр экологического образования».

Об этом в субботу, 10 октября, уведомляет пресс-служба администрации Северной столицы. Особенность этого образовательного учреждения в том, что, помимо стандартной школьной программы, в нем осваивают дополнительно экологическую направленность.

Градоначальник, посещая лицей, осмотрел лабораторию химии окружающей среды для старшеклассников, птичник, оранжерею и отдел с вольерами для животных. Беглов подчеркнул, что сегодня очень важно менять отношение людей к природе, а школы, подобные лицею №389 способствуют воспитанию экологической культуры в окружающих.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Кировском районе появится Центр социальной реабилитации инвалидов.