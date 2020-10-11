Фото похудевшей Пелагеи поразило поклонников

Похудевшая Пелагея предстала в черном платье с цветочным принтом. Фото: instagram.com/pelageya_instа

Похудевшая Пелагея предстала в черном платье с цветочным принтом. Фото: instagram.com/pelageya_instа

Известная российская певица Пелагея поделилась с поклонниками новым фото. Публикация вызвала бурный отклик в Сети.

Снимок звезда опубликовала в своем Instagram-аккаунте. На фото похудевшая артистка позирует в платье черного цвета с цветочным рисунком. На голове у певицы народный головной убор.

В таком образе Пелагею, которая и без того специализируется на исполнении народных и этнических песен, назвали достоянием русской красоты

«Бесконечное восхищение», — написала подписчица.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Пелагея опубликовала фото без макияжа. Естественная красота известной российской певицы очаровала ее подписчиков.