В воскресенье в Пулково нет отмен и задержек рейсов

Сегодня в небо над Петербургом поднимутся все самолеты, указанные в расписании. Пассажиры вылетят по запланированным рейсам без опозданий и лишних нервов.

В воскресенье, 11 октября, все авиакомпании вовремя отправят свои рейсы: отмен или задержек сегодня не наблюдается. Согласно данным онлайн-табло на сайте Пулково, воздушные судна вылетят в российские города, а также в ряд зарубежных стран.

Напомним, что в связи с пандемией коронавируса все международные рейсы были отменены из-за закрытия границ. Сейчас российские власти смягчают ограничения на путешествия, но большинство стран остаются для граждан недоступными.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в петербургском аэропорту задержали трех авиадебоширов. Один из них во время полета курил в туалетной кабине.