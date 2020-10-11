Город спит: утренние пробки в Петербурге составили один балл

В последний день рабочий недели в Северной столице почти нет пробок. Город еще спит, о чем свидетельствует отсутствие загруженности на дорогах города.

В воскресенье, 11 октября, «Яндекс» оценивает ситуацию на дорогах в 1 балл из десяти. Некоторые заторы вызваны проведением дорожных работ и ДТП. Согласно данным сервиса, непростая ситуация сложилась на повороте с 1-й линии В.О. на Университетскую набережную, а также с последней на Благовещенский мост.

Движение затруднено по Среднему проспекту В.О., Наличной улице, набережной Макарова и проспекту Добролюбова. Также водители вынуждены проводить время в пробках на Садовой улице, Московском проспекте и набережной Обводного канала.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что сегодня в петербургском аэропорту нет отмен и задержек рейсов. Пассажиры вылетят по запланированным рейсам без опозданий и лишних нервов.