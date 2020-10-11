В воскресенье дождевые облака затянут небо над Петербургом

Горожане должны взять с собой зонтик, выходя из дома. Фото: Baltphoto

Горожане должны взять с собой зонтик, выходя из дома. Фото: Baltphoto

Сегодня погода в Петербурге будет определяться атмосферным фронтом с запада. Об этом рассказал специалист погодного центра «Фобос» Михаил Леус.

По его словам, небо закроет плотная серая пелена, облачная гряда принесет дожди в город, облака закроют небо плотной серой пеленой. Временами в городе и Ленобласти будут идти дожди.

Специалист указал на своей странице в социальной сети Facebook, что уличные термометры в Северной столице покажут 13-15 градусов тепла. В области будет от +11 до +16 градусов.

Юго-восточный ветер подует со скоростью 2-7 метров в секунду. Атмосферное давление будет снижаться.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что утренние пробки в Петербурге составили один балл. Некоторые заторы вызваны проведением дорожных работ и ДТП.