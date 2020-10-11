Выпускники гимназии на Петроградке поддержали учителей после материала «Фонтанки»

Выпускники гимназии №67 на Петроградской стороне, где едва не произошла трагедия с восьмиклассником, составили письмо в поддержку администрации и учителей. Они считают, что не все СМИ рассказали о произошедших событиях объективно.

Открытое письмо выпускники распространяют в социальных сетях. Они отмечают, что интернет-газета «Фонтанка» опубликовала материал на основе анонимных источников, в котором описывается «нервная» атмосфера в школе.

«Мы хотим сказать, что наш опыт обучения в Гимназии 67 полностью противоречит этому описанию… В статье «Фонтанки» особое внимание уделяется учительнице химии Ольге Богановой… Мы не верим, что Ольга Александровна могла повысить голос на учеников из-за того, что они указали ей на ошибку в произношении фамилии (такая версия описана в тексте «Фонтанки»)», — говорится в опубликованном письме.

При этом в письме публикуются имена авторов. Под ним подписались и некоторые родители.

Поддержку в комментариях к обращению высказали и другие выпускники.

Ранее gazeta.spb.ru уже писала о том, что с письмом к главному редактору «Фонтанки» Александру Горшкову обратились ученики 11 «А» класса гимназии. Они считают несправедливыми формулировки издания.

8 октября из окна на четвертом этаже гимназии №67 на улице Профессора Попова выпал восьмиклассник. Он выжил, но получил тяжелые травмы. По факту возбуждено уголовное дело.