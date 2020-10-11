Mitsubishi влетел забор на Художников

Очевидцы сообщают об аварии на севере Петербурга. Mitsubishi там припарковался прямо в забор.
Об этом очевидцы сообщают в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб» в социальной сети «ВКонтакте».
По словам свидетелей, авария произошла на пересечении проспекта Художников и Поэтического бульвара. Иномарка влетела в забор недалеко от остановки общественного транспорта.
Ранее gazeta.spb.ru писала о серьезном ДТП с участием каршеринга на проспекте Непокоренных. Очевидцы сообщали о водители без сознания и пассажирке с переломами.