Mitsubishi влетел забор на Художников

Mitsubishi влетел забор на Художников
ДТП на проспекте Художников. Фото: группа "ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб"/ ВК

Очевидцы сообщают об аварии на севере Петербурга. Mitsubishi там припарковался прямо в забор.

Об этом очевидцы сообщают в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб» в социальной сети «ВКонтакте».

По словам свидетелей, авария произошла на пересечении проспекта Художников и Поэтического бульвара. Иномарка влетела в забор недалеко от остановки общественного транспорта.

Ранее gazeta.spb.ru писала о серьезном ДТП с участием каршеринга на проспекте Непокоренных. Очевидцы сообщали о водители без сознания и пассажирке с переломами.

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